Пособие на детей до трех лет предложили увеличить до прожиточного минимума

Государство поможет семьям с невысокими доходами.

Если в семье среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов в регионе, то можно будет рассчитывать на выплату пособия до трех лет при рождении первого и второго ребенка. Соответствующий законопроект 13 июля одобрило правительство России.

Предлагается установить, что с 1 января 2020 года размер такого пособия семьям с невысокими доходами будет равняться прожиточному минимуму в регионе.

В среднем по стране это более 10 тысяч рублей. Именно такие суммы предлагается выплачивать ежемесячно. Сейчас сумма пособия ребенка от полутора лет составляет всего 50 рублей в месяц.