Посольство рассказало о пострадавших в Гагре россиянах

В результате тяжелого ДТП в Гагре жительница Сыктывкара скончалась на месте, еще пятеро граждан России, в том числе ребенок, получили ранения. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, им оказывается необходимая помощь в местной больнице, сообщило посольство РФ в Абхазии.

По данным полиции, в пятницу в Гагре в туннеле произошла авария. Водитель легкового автомобиля, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом, в котором путешествовали россияне. Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.