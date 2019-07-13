Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

В следующем году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Поскольку праздничные 4 и 5 января приходятся на выходные дни, то их решено перенести на 4 и 5 мая. Таким образом первомайские каникулы продлятся с 1 по 5 мая, а по случаю Дня Победы выходные растянутся еще на три дня - с 9 по 11 мая.
Трехдневные выходные также запланированы на День защитника Отечества - 22-24 февраля, к Международному женскому дню - 7-9 марта и на День России - 12-14 июня.
Один выходной в середине недели граждане получат 4 ноября, в День народного единства.
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году.— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 13 июля 2019 г.
Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно. pic.twitter.com/rDNgRu30xL