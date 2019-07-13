Ракета-носитель вывела на орбиту обсерваторию "Спектр-РГ"

Запуск ракеты "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и аппаратом, основу которого составляют два супертелескопа, должен был состояться еще 21 июня, но несколько раз переносился на другую дату. В результате космический аппарат стартовал днем 13 июля.

Все системы работают в штатном режиме. "Зафиксировано раскрытие солнечных батарей и теплового экрана. Космический аппарат взят на сопровождение", - отметили в госкорпорации.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил благодарность за успешный пуск. "Восхищаюсь работой, профессиональной подготовкой, волей и характером специалистов-стартовиков! Пуск был непростым, но все отработали на отлично. Ракета, разгонный блок и космический аппарат не подвели", - написал он в Twitter.

В ближайшие три месяца обсерватория перелетит к точке L2 (точка Лагранжа, в которой уравновешиваются силы притяжения со стороны Земли и Солнца - прим. "РГ"). Кроме того, будут проведены юстировка, калибровка и тестирование телескопов, а также пробные наблюдения.

Среди задач "Спектра-РГ" - сканирование в рентгеновском диапазоне всего неба, что позволит составить самую полную карту видимой Вселенной. Данные будут поступать с приборов на Землю в среднем один раз в сутки. Обработкой информации займутся российские ученые ИКИ РАН и их немецкие коллеги.