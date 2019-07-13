Колокольцев вручил на Красной площади дипломы выпускникам университета МВД

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил на Красной площади дипломы о высшем образовании выпускникам Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя. В торжественной церемонии приняли участие свыше 700 курсантов.

В ходе торжественной церемонии Колокольцев подчеркнул, что получить диплом в самом сердце страны - это большая честь и высокое доверие, цитирует слова министра пресс-служба МВД РФ.

Он отметил, что среди выпускников академии - 98 отличников учебы, в том числе 10 золотых медалистов. "Грамотное применение полученных знаний на практике, проявление таких качеств, как принципиальность, ответственность, преданность интересам службы позволят вам с честью выполнять свой офицерский долг", - сказал глава МВД.

По словам Колокольцева, уровень подготовки в университете МВД полностью соответствует всем современным стандартам высшей школы. Молодые специалисты, окончившие это учебное заведение, обладают глубокими теоретическими знаниями для успешной профессиональной деятельности. Они могут эффективно решать стоящие перед МВД задачи, в числе которых борьба с экстремизмом, терроризмом, киберпреступностью, а также незаконным оборотом наркотиков.

Министр отметил, что сейчас московский университет МВД является международным учебным и научным центром, который вносит большой вклад в подготовку кадров для правоохранительных органов зарубежных стран. "Среди сегодняшних выпускников 29 специалистов из Белоруссии, Таджикистана, Анголы, Вьетнама, Гренады, Конго, Монголии, Панамы и Парагвая", - сказал Колокольцев.

Глава МВД поблагодарил руководство университета, профессорско-преподавательский состав за обучение и воспитание молодых полицейских. По традиции, после получения дипломов молодые лейтенанты прошли торжественным маршем по брусчатке Красной площади. После парадного прохождения трое выпускников Университета перед строем сделали предложение руки и сердца своим избранницам, которые обучались с ними на одном курсе.