Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни

Итоги проверки подписей станут известны за два дня до заседания комиссии, как это и предусмотрено законом. В субботу и воскресенье Мосгоризбирком выдаст кандидатам в депутаты Мосгордумы копии документов на этот счет, сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.

Он пояснил, что прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты завершен 6 июля. По закону у комиссии имеется 10 дней на проверку подписей. Следовательно, решения о регистрации или отказе в ней должны быть приняты 16 июля. Документы об итогах проверки подписных листов этим всем кандидатам комиссия обязана выдать не менее чем за двое суток до заседания комиссии. "Заседание пройдет 16 июля, а вот документы итоговые о проверке выдаются сегодня в течение всего дня, как правило, это во второй половине дня происходит или вообще завтра. Это абсолютно законно", - сказал Реут.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. В настоящее время на депутатские мандаты 426 человек. Москвичам предстоит из них выбрать в столичный парламент 45 депутатов.