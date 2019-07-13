Новости

Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни 19:26
В Петербурге ушел из жизни поэт-шестидесятник Виктор Соснора 19:14
С иностранными туристами будут расплачиваться наличными и в рублях 19:12
Под Краснодаром загорелся завод по производству сои 19:05
Американцы отправятся в сентябре на поиски инопланетян 19:04
В Москве согласованы митинги по выборам на 20 и 21 июля 18:56
В Кронштадте открыли "Форточку в Европу" 18:10
Россияне рассказали об автомобиле мечты 18:04
Британия и Канада создадут глобальную коалицию по свободе СМИ 17:43
Посольство рассказало о пострадавших в Гагре россиянах 17:40
В Башкирии в ДТП погибли четверо дорожных рабочих 17:28
Чем в субботу радует зрителей "Славянский базар в Витебске" 17:21
Volkswagen Caddy с палаткой: стоит ли отдавать за него 2 млн рублей 17:00
В работе "Билайна" произошел сбой 16:54
В Геленджике подростки разгромили кинотеатр 16:25
Научный проект зачтут вместо баллов ЕГЭ 16:22
Подросток оттюнинговал "Ниву", подняв ее стоимость до 2 млн рублей 16:14
Суд на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы 15:38
Развожаев отправил правительство Севастополя в отставку 15:37
Появилось видео обстрела здания канала "112 Украина" из гранатомета 15:33
Маркус Берг стал игроком "Краснодара" 15:25
Всего шесть печенек: Как уберечься от рака и болезней сердца 14:51
Возрожденный "Запорожец" продают за 3 млн рублей 14:50
В Симферополе иномарка въехала в магазин у вокзала 14:44
В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола 14:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
13.07.2019 19:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни

Текст: Любовь Проценко

Итоги проверки подписей станут известны за два дня до заседания комиссии, как это и предусмотрено законом. В субботу и воскресенье Мосгоризбирком выдаст кандидатам в депутаты Мосгордумы копии документов на этот счет, сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.

В Москве согласованы митинги по выборам на 20 и 21 июля

Он пояснил, что прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты завершен 6 июля. По закону у комиссии имеется 10 дней на проверку подписей. Следовательно, решения о регистрации или отказе в ней должны быть приняты 16 июля. Документы об итогах проверки подписных листов этим всем кандидатам комиссия обязана выдать не менее чем за двое суток до заседания комиссии. "Заседание пройдет 16 июля, а вот документы итоговые о проверке выдаются сегодня в течение всего дня, как правило, это во второй половине дня происходит или вообще завтра. Это абсолютно законно", - сказал Реут.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. В настоящее время на депутатские мандаты 426 человек. Москвичам предстоит из них выбрать в столичный парламент 45 депутатов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Западные спецслужбы готовят "фейковую" атаку против руководства России
Появилось видео обстрела здания канала "112 Украина" из гранатомета
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400
Колесниченко принесла России первое золото ЧМ по водным видам спорта
Телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных "Миротворца"