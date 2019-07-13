Теплее и больше солнца будет в московском регионе на выходных

Воздух сегодня и завтра сможет прогреться до +20 градусов, чаще будет светить солнце, а дожди хоть и будут, но временами и кратковременные. Такой прогноз на выходные дали одновременно специалисты Метеобюро Москвы и области, Фобоса и Гисметео.

Расчеты синоптиков относительно погоды на этот раз совпали, что бывает не так уж и часто. Связаны перемены в погоде, по данным метеорологов, с тем, что "циклон начал движение вглубь страны", поэтому осенняя дождливая прохлада, царившая с небольшими исключениями почти две недели в столичном регионе, наконец-то распроститься с жителями центральной части страны. Так, в ночные часы субботы и воскресенья еще холодно, не выше +10, а по области +7, но днем столбик термометра сможет подняться до +19...+20 градусов. Такая погода все еще будет ниже климатической нормы, но с понедельника июль возьмет реванш. По данным Гидрометцентра России, вплоть до четверга днем воздух прогреваться будет выше +20 градусной отметки, ночью не ниже +16. Аналогичный прогноз на неделю дает и Гисметео, так, по данным специалистов, колебания температуры в течение суток составят от 17 до 24 тепла. Также о возвращении тепла говорит и Фобос. По данным главного специалиста центра погоды Фобос, температура воздуха вернется к летним значениям.

Кстати: наиболее жаркими 13 и 14 июля пришлись на 1951 год, когда воздух прогрелся до +34,1 и +33,2 градуса, соответственно. При этом минимум рекордный 13 июля был поставлен в 1912 году, тогда остыл воздух до +5,6. А в 1889 году 14 июля было +4,5.