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13.07.2019 14:02
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В 2050 году температура в Москве будет такой же, как в Софии

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О том, каким будет лето в 2050 году в 520 городах мира, прогнозирует исследование, опубликованное в журнале Plos One.

Команда ученых во главе с Жаном-Франсуа Бастеном из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ЕТН), оценив сегодняшние данные состояния климата на планете, сделали вывод: в 2050 году в мегаполисах будет намного жарче, чем сегодня.

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По прогнозам ученых ETH, глобальная температура будет на 1,4 градуса выше, даже по самому оптимистичному сценарию, и "имеет тенденцию к субтропикам".

Во всем мире города, которые в настоящее время находятся в умеренных или холодных зонах Северного полушария, будут напоминать места, расположенные ближе к экватору более чем на тысячу километров.

У 77% городов из 520 климат будет напоминать климат другого города сегодня: например, в Стокгольме будет так же тепло, как в Будапеште, в Лондоне - как в Барселоне, в Москве - как в Софии. Конечно, это не абсолютная истина, а лишь прогноз, иллюстрация. Но очевидно, что многие города окажутся в "совершенно новых климатических условиях". Наиболее драматичными могут быть погодные изменения, по мнению авторов, в городах северных широт. По всей Европе лето и зима станут теплее, а именно: на 3,5 градуса летом и 4,7 градуса зимой.

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А вот в 22% городах, большинство из которых в тропиках, температура повысится не столь серьезно. Но даже незначительные изменения приведут к выпадению экстремальных осадков и более сильным засухам. Речь идет о Куала-Лумпур в Малайзии, Джакарте в Индонезии, Манаусе в Бразилии, Сингапуре.

Какими могут быть последствия для инфраструктуры городов, можно предугадать уже сегодня, пишут исследователи, и, соответственно, подготовиться к ним заранее. Например, переосмыслить систему водоснабжения в городах и в целом адаптировать концепции мегаполисов к ситуации изменения климата.

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