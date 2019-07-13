В Москве согласованы митинги по выборам на 20 и 21 июля

Столичные власти согласовали два митинга, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму. Как сообщил первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник, они пройдут 20 и 21 июля на проспекте Сахарова.

По его словам, о намерении провести акцию 20 июля мэрию уведомили организаторы Ефремова И.В., Чинарова И.С., Овчарова А.К. и Синицына С.В. Правительство Москвы согласовало акции. В этот день митинг пройдет с 14:00 до 16:00 с числом участников до 15 тысяч человек. А 21 июля на той же площадке пройдет еще один митинг - с 14:00 до 16:30 с числом участников до 10 тысяч человек. Его организаторами выступает группа граждан в составе Федорова Г.В., Кагарлицкого Б. Ю. и Жуковского В.С.

Как подчеркнул Василий Олейник, правоохранительные органы сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка и безопасности участников этих акций.