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13.07.2019 18:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве согласованы митинги по выборам на 20 и 21 июля

Текст: Любовь Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Столичные власти согласовали два митинга, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму. Как сообщил первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник, они пройдут 20 и 21 июля на проспекте Сахарова.

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По его словам, о намерении провести акцию 20 июля мэрию уведомили организаторы Ефремова И.В., Чинарова И.С., Овчарова А.К. и Синицына С.В. Правительство Москвы согласовало акции. В этот день митинг пройдет с 14:00 до 16:00 с числом участников до 15 тысяч человек. А 21 июля на той же площадке пройдет еще один митинг - с 14:00 до 16:30 с числом участников до 10 тысяч человек. Его организаторами выступает группа граждан в составе Федорова Г.В., Кагарлицкого Б. Ю. и Жуковского В.С.

Как подчеркнул Василий Олейник, правоохранительные органы сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка и безопасности участников этих акций.

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