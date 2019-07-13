В Москве закрыли девять станций метро

Сегодня в Москве временно закрылись девять станций метро, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Перестали работать станции на участке от "Коммунарки" до "Проспекта Вернадского" включительно. Поезда в центр идут от "Университета". Закрытие необходимо для строительства юго-западного сектора Большой кольцевой линии. Ожидается, что работы продлятся до 20 июля, и станции откроются в 5:30 21 числа.

Между закрытыми станциями курсируют компенсационные автобусы КМ, они возят пассажиров с 5:30 до 2:00.