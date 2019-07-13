В Приморье сел на мель катер с пассажирами

В Уссурийском заливе в Приморье сел на мель и получил пробоину пассажирский катер, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Никто из находящихся на борту людей не пострадал.

Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Приморскому краю в 08.50 утра 13 июля. Помощи просили люди с катера, получившего пробоину корпуса и севшего на мель в Уссурийском заливе в районе мыса Каразина (бухта Житкова).

Владивостокский морской координационный центр оповестил находящиеся в районе ЧП суда.

Проходившее мимо судно забрало 13 человек и доставило в поселок Поспелово, двое человек от эвакуации отказались.