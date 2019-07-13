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13.07.2019 06:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье сел на мель катер с пассажирами

Текст: Александр Филимоненко

В Уссурийском заливе в Приморье сел на мель и получил пробоину пассажирский катер, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Никто из находящихся на борту людей не пострадал.

В Черном море перевернулось прогулочное судно с пассажирами

Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Приморскому краю в 08.50 утра 13 июля. Помощи просили люди с катера, получившего пробоину корпуса и севшего на мель в Уссурийском заливе в районе мыса Каразина (бухта Житкова).

Владивостокский морской координационный центр оповестил находящиеся в районе ЧП суда.

Проходившее мимо судно забрало 13 человек и доставило в поселок Поспелово, двое человек от эвакуации отказались.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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