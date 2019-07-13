Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

В Магаданской области на берегу бухты Гертнера в пятый раз состоялся всероссийский чемпионат по промывке золотоносного песка "Старательский фарт". Его призовой фонд составил два миллиона рублей.

Заявки на участие в необычных соревнованиях подали 180 человек, причем 21 из них - из других городов и регионов: Благовещенска, Владивостока, Хабаровска, Оренбурга, Орска, Красноярска, Краснодарского и Забайкальского краев, Свердловской, Ленинградской и Белгородской областей, Санкт-Петербурга, Республики Хакасия. Один желающий - даже из Королевства Таиланд.

Конкурсная комиссия отобрала 60 участников, среди них 16 женщин. Приоритет отдан иногородним, принимающим участие в соревновании впервые и студентам факультетов горно-геологической направленности.

Перед старателями стояла задача дедовским способом - с помощью лотка и кайла - добыть как можно больше драгоценного металла из золотоносного песка, предоставленного одной из горнодобывающих компаний - организаторов конкурса. На промывку отводилось 15 минут.

Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма. Его приз составил один миллион рублей. Второе место занял Александр Стародубцев из Магадана, намывший 1,94 грамма, его премия - 500 тысяч рублей. Александр Боликов из Хабаровска вышел на третье место, за четверть часа он получил 1,63 грамма золота и заработал 300 тысяч.

Завершающим этапом чемпионата стал конкурс "Профи" - в нем состязались пять человек из числа победителей и призеров прошлых лет. Все результаты были аннулированы из-за нарушений, допущенных старателями.

Весь драгоценный металл, намытый участниками "Старательского фарта" был сдан предприятию, обеспечившему соревнования золотоносной породой.