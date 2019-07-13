Погиб председатель нижегородского отделения РВИО Олег Казаринов

Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов накануне получил ножевое ранение и позже скончался в больнице. Об этом "РГ" сообщила его супруга Наталья.

Инцидент произошел в пятницу на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор", где велась подготовка к проведению фестиваля военно-исторической реконструкции "Щит и меч", он состоится сегодня. Примерно около 22.45 один из участников мероприятия, прощаясь с остальными, подошел к Олегу Казаринову и внезапно ударил его ножом. Раненого доставили в нижегородскую больницу № 35, где он скончался во время операции.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, подозреваемый задержан, известно, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения, о его мотивах пока ничего не сообщается. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

"Российская газета" выражает соболезнования родственникам и близким Олега Казаринова.