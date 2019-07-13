В Башкирии в ДТП погибли четверо дорожных рабочих

Четыре человека погибли и трое получили травмы в результате аварии, произошедшей на 112-м километре автодороги Уфа - Оренбург на территории Стерлитамакского района. ЧП случилось около 13 часов.

Как сообщил в своем блоге начальник УГИБДД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов, по одной из рассматриваемых версий, грузовик Volvo с цистерной совершил наезд на стоявший микроавтобус УАЗ.

- Известно, что погибшие являлись дорожными рабочими. На месте происшествия работает полиция и другие службы, - написал он.

Пострадавшие госпитализированы.