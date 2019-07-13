Новости

Возрожденный "Запорожец" продают за 3 млн рублей 14:50
В Симферополе иномарка въехала в магазин у вокзала 14:44
В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола 14:42
Всего шесть печенек: Как уберечься от рака и болезней сердца 14:31
В Уфе трое дебоширов избили полицейского и забрали его оружие 14:23
Меган Маркл обеспечила рост доходов королевской семье 14:18
На Урале из-за жары запретили движение большегрузов по трассам 14:12
Названа дата премьеры второго сезона "Охотника за разумом" Финчера 14:05
В 2050 году температура в Москве будет такой же, как в Софии 14:02
Экс-жене Цеповяза продлили срок ареста 14:00
Телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных "Миротворца" 13:51
Как ухаживать за автомобилем летом 13:38
Юбилей "Песняров" отметили на "Славянском базаре" 13:26
Пять человек пострадали во время седьмого забега быков в Памплоне 13:25
Иностранцев заинтересовали корабли проектов "Гепард" и "Каракурт" 13:15
Опрокидование домиков в крымском кемпинге объяснили локальным смерчем 13:12
Минибаев: Чувствовал, что у нас с Беляевой есть потенциал на ЧМ 13:11
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400 13:10
За пять лет "Барселона" потратила миллиард евро на трансферы 13:08
В Турцию прибыл самолет с новой партией элементов для С-400 13:06
Строительство причалов на базе Каспийской флотилии завершат в этом году 12:55
В Чечню на родину доставили девять детей из Ирака 12:53
Минкультуры утвердит стоимость сопутствующих услуг при покупке билета 12:48
Пушков считает "фейком" Глобальную конференцию по свободе СМИ 12:47
Число погибших в отеле сомалийского города Кисмайо возросло до 26 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
13.07.2019 14:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе трое дебоширов избили полицейского и забрали его оружие

Текст: Гульназ Данилова

В Уфе задержали подозреваемых в нападении на полицейского.

В 02.00 между посетителями одного из ресторанов столицы Башкирии произошла драка. Полицейские, дежурившие неподалеку, прибыли на место для наведения порядка, но на одного из них накинулись сразу несколько дебоширов. Они избили полицейского, завладели его табельным оружием и скрылись в неизвестном направлении.

Фото: СК РФ
Мужа кассирши, укравшей у банка 20 млн рублей, отправили домой

Происшествие тут же взяли на контроль в МВД по РБ и в СУ СКР по РБ. Подозреваемых задержали в считанные часы. Их трое. Главный - 31-летний житель Октябрьского.

- Он был ранее судим за совершение разбоя и нападение на сотрудника полиции, - прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов. - Также по подозрению в причастности к нападению доставлены его знакомые: 26-летний житель Белебеевского района и 22-летний уфимец. Похищенное оружие изъято.

По факту нападения на сотрудника полиции и хищении оружия возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 318 и ст. 226 УК РФ.

Пострадавший полицейский находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала "112. Украина"
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400
Колесниченко принесла России первое золото ЧМ по водным видам спорта
Беспилотники боевиков атаковали российскую авиабазу в Сирии
Телемост "Надо поговорить" прошел между Россией и Украиной