В Уфе трое дебоширов избили полицейского и забрали его оружие

В Уфе задержали подозреваемых в нападении на полицейского.

В 02.00 между посетителями одного из ресторанов столицы Башкирии произошла драка. Полицейские, дежурившие неподалеку, прибыли на место для наведения порядка, но на одного из них накинулись сразу несколько дебоширов. Они избили полицейского, завладели его табельным оружием и скрылись в неизвестном направлении.

Происшествие тут же взяли на контроль в МВД по РБ и в СУ СКР по РБ. Подозреваемых задержали в считанные часы. Их трое. Главный - 31-летний житель Октябрьского.

- Он был ранее судим за совершение разбоя и нападение на сотрудника полиции, - прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов. - Также по подозрению в причастности к нападению доставлены его знакомые: 26-летний житель Белебеевского района и 22-летний уфимец. Похищенное оружие изъято.

По факту нападения на сотрудника полиции и хищении оружия возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 318 и ст. 226 УК РФ.

Пострадавший полицейский находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь.