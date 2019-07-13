Всего шесть печенек: Как уберечься от рака и болезней сердца

Американские исследователи из медицинского центра при Университете Дьюка выяснили, что сокращение около 300 калорий в день снижает риск возникновения массы серьезных заболеваний. Специалисты посоветовали такую практику в том числе людям, у которых нет проблем с лишним весом, передает Medicalxpress.

В рамках исследования добровольцам предложили в течение двух лет сохранить 25-процентное снижение калорийности. Далеко не всем это удалось, в итоге участники эксперимента, в среднем, смогли "урезать" ежедневное употребление калорий на 12%. В результате у людей, имевших до эксперимента избыточный вес, зафиксировали 10-процентное снижение веса.

- Что самое главное, были отмечены многочисленные улучшения в маркерах, которые измеряют риск метаболических заболеваний. Сокращение 300 калорий улучшило показатели уровня холестерина, кровяного давления, сахара в крови. Через два года участники также показали снижение биомаркера, который указывает на хроническое воспаление, связанное с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и снижением когнитивных функций, - рассказали специалисты.

Чтобы "убрать" лишние 300 калорий специалисты рекомендуют отказаться, например, от перекусов после обеда.

- 300 калорий - это шесть печенек Oreo (печенье состоит из двух шоколадных дисков и сладкой кремовой начинки между ними - прим. ред.), - пояснили исследователи.