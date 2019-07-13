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13.07.2019 18:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Кронштадте открыли "Форточку в Европу"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Кронштадте открыли "Форточку в Европу". Символическая скульптурная композиция с окном, приоткрытой форточкой и сидящей на подоконнике чайкой разместилась на форте Константин.

Фото: youtube
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- Форточка в Европу смотрит ровно на запад, на Балтику, в створ морского фарватера, - отмечает пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Краснобаев.

Жители района уже решили, что сидящая на подоконнике чайка будет приносить удачу в путешествиях всем, кто ее погладит. Надо полагать, в скором времени ее натрут до блеска.

Презентация "Форточки в Европу" состоялась в рамках фестиваля современного искусства "Впередсмотрящий/Thelookout", который сегодня и завтра проходит на форте Константин. По словам авторов мероприятия, фестиваль включает в себя больше полутора десятков оригинальных арт-объектов, созданных с учетом специфики этого места. В программе также выставки, видеопоказы, обширная музыкальная программа в программе open-air.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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