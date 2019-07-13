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13.07.2019 11:27
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Русском музее открылась выставка "Союз молодежи"

Текст: Ольга Штраус
Выставка "Союз молодежи", открывшаяся в Русском музее, впервые в такой широте и разнообразии представляет художников, стоящих у истоков художественного авангарда ХХ века.
Фото: пресс-служба Русского музея Фото: пресс-служба Русского музея
Фото: пресс-служба Русского музея

Достаточно сказать, что петербургское общество "Союз молодежи", созданное в начале 1910 года - первое официальное объединение художников-авангардистов, на полтора года опередившее московский "Бубновый валет". Оно просуществовало недолго - всего до начала 1914 года, но за это время успело чрезвычайно много: провести семь крупных выставок, причем две из них - за пределами Петербурга, в Москве и Риге. Открыть имена художников, ставших впоследствии знаменем русского авангарда - Филонов, Малевич, Татлин, Бурлюк…

Фото: Анжелика Гурская/РГ
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А главное, участники этого объединения впервые сформулировали принципы нового искусства, взорвавшего привычный академизм. Столько серьезной пропагандистской и просветительской работы, сколько вели члены "Союза молодежи", не делал, пожалуй, больше никто. Они издавали журналы и альманахи, устраивали, как сегодня бы сказали, перформансы и полноценные спектакли, затевали публичные дискуссии.

О, эти диспуты об искусстве начала десятых годов прошлого века! Они навсегда вошли в историю как своими дерзкими ораторами вроде Бурлюка и Маяковского, так и своими перлами. Примечательно название статьи одной из активных участниц объединения художницы Ольги Розановой - "Основы нового творчества и причины его непонимания". Думаю, многие из сегодняшних зрителей современного искусства с большим интересом прочли бы эти разъяснения.

При всей задиристости "Союза молодежи" (они и впрямь были молоды - большинству членов едва перевалило за двадцать), они были на удивление терпимы и всеядны: принимали в свои ряды всех, кто потом, впоследствии, разойдется по очень разным направлениям. Не соперничали с москвичами, не презирали неофитов. А потому и выставка получилась весьма разноплановая и густонаселенная.

Интересно, что в ней приняли участие помимо Русского музея еще 13 художественных музеев России, а также произведения из нескольких частных коллекций. И все равно - сделать выставку такой, чтобы она повторила одну из тех, давно прошедших, устроителям не удалось: лакуны невосполнимы. 86 художников прошли в общей сложности через членство в "Союзе молодежи".

На выставке представлено более 250 работ 39 участников. Среди полотен есть шедевры, давно уже ставшие классикой авангарда - скажем, "Пир королей" или "Мужчина и женщина" Павла Филонова, "Усовершенствованный портрет Ивана Клюна" Казимира Малевича, или портрет "Автопортрет и портрет Петра Кончаловского" Ильи Машкова. А есть целые залы, посвященные творчеству художников, до сих пор широкому зрителю неизвестных. Например, Иосиф Школьник.
Зачем художники рисовали одни картины поверх других

Организатор и бессменный секретарь "Союза молодежи", он участвовал во всех выставках объединения, создавал декорации к "Хоромным действам" и трагедии "Владимир Маяковский". Критика была к нему особенно недобра. В одной из рецензий отмечалось, что если раньше Школьник писал пейзажи как настоящий художник, то сейчас - именно как школьник. А он просто искал новую экспрессию для выражения своих мыслей. И в экспозиции мы видим его чудесные декоративные натюрморты и пейзажи, полные жизни и света.

Зал удивительной супружеской пары Матюшин - Гуро, именно на их даче в Уусикиркко хозяином в соавторстве с Малевичем и Крученых была создана опера "Победа над солнцем". Зал Ольги Розановой, зал Эдуарда Спандикова… Новая выставка как собрание монографий о творчестве тех, кого вихри революционного века утопили в истории. Сегодня их имена возвращаются к зрителю.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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