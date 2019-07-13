В Светлогорске подвели итоги кинофестиваля "Балтийские дебюты"

Новости

Суд на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы 15:38
Развожаев отправил правительство Севастополя в отставку 15:37
Появилось видео обстрела здания канала "112 Украина" из гранатомета 15:33
Маркус Берг стал игроком "Краснодара" 15:25
Всего шесть печенек: Как уберечься от рака и болезней сердца 14:51
Возрожденный "Запорожец" продают за 3 млн рублей 14:50
В Симферополе иномарка въехала в магазин у вокзала 14:44
В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола 14:42
В Уфе трое дебоширов избили полицейского и забрали его оружие 14:23
Меган Маркл обеспечила рост доходов королевской семье 14:18
На Урале из-за жары запретили движение большегрузов по трассам 14:12
Названа дата премьеры второго сезона "Охотника за разумом" Финчера 14:05
В 2050 году температура в Москве будет такой же, как в Софии 14:02
Экс-жене Цеповяза продлили срок ареста 14:00
Телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных "Миротворца" 13:51
Как ухаживать за автомобилем летом 13:38
Юбилей "Песняров" отметили на "Славянском базаре" 13:26
Пять человек пострадали во время седьмого забега быков в Памплоне 13:25
Иностранцев заинтересовали корабли проектов "Гепард" и "Каракурт" 13:15
Опрокидование домиков в крымском кемпинге объяснили локальным смерчем 13:12
Минибаев: Чувствовал, что у нас с Беляевой есть потенциал на ЧМ 13:11
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400 13:10
За пять лет "Барселона" потратила миллиард евро на трансферы 13:08
В Турцию прибыл самолет с новой партией элементов для С-400 13:06
Строительство причалов на базе Каспийской флотилии завершат в этом году 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
13.07.2019 15:19
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Светлогорске подвели итоги кинофестиваля "Балтийские дебюты"

Текст: Светлана Мазурова
В Светлогорске завершился XVI Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты". Церемония закрытия по традиции прошла в Театре эстрады "Янтарь-Холл".

Главный приз в конкурсе российских дебютов (проходит на фестивале второй год) достался комедии Анны Пармас "Давай разведемся". Лучшим режиссером назван Александр Золотухин ("Мальчик русский"), лучшим оператором - Федор Лясс ("На районе"). Диплом жюри "За яркое начало" вручили режиссеру Марии Агранович ("Люби их всех"), диплом "За оригинальный подход к теме отцов и детей" - Максиму Зыкову ("Предок").

В международном конкурсе гран-при получила драма Михаила Идова "Юморист" (Россия, Латвия, Чехия). Награду за лучшую режиссерскую работу присудили Мииа Терво за мелодраму "Аврора" (Финляндия).

Жюри, которое возглавил продюсер Марко Мюллер (Италия), вручило спецприз "За глубокое и реалистичное раскрытие образа отца-одиночки" в фильме "Взять или уйти" эстонскому режиссеру Лиине Тришкиной-Ванхатало.

Фото: Мурад Батдалов /Кинофестиваль "Балтийские дебюты"
На кинофестивале "Балтийские дебюты" зрители оценили российские фильмы

- Несколько фильмов в программе были настолько достоверны, что близки к документальным. Я не житель Балтийского региона, мои ожидания были связаны с просмотром этих картин, я увидел новые горизонты, - заметил Марко Мюллер.

Приз зрительских симпатий (внеконкурсная программа "Премьеры года") достался военной драме "Коридор бессмертия" Федора Попова, основанной на подлинных событиях Великой Отечественной войны, и прототипы - реальные участники обороны Ленинграда.

Диплом оргкомитета с формулировкой "За создание разноплановых запоминающихся образов" получил актер Валентин Новопольский, представивший в международном конкурсе два фильма со своим участием: "Олег" (Латвия, Литва, Бельгия, Франция, режиссер Юрис Курсиетис) и "Саша был здесь" (Литва, режиссер Эрнестас Янкаускас). Оба впервые показали в России. Актер живет в Вильнюсе, работает в Русском драматическом театре Литвы, а в Светлогорск приехал прямо с фестиваля "Золотой абрикос" из Армении, где также в конкурсе был фильм "Олег".

Участниками фестиваля "Балтийские дебюты" в этом году стали молодые кинематографисты из 10 стран региона Балтийского моря: России, Эстонии, Литвы, Латвии, Дании, Германии, Норвегии, Финляндии, Польши и Швеции.

Фестиваль в цифрах

Кинофорум "Балтийские дебюты" продолжался 7 дней.

Состоялось 72 сеанса. Показали 31 фильм.

В международном конкурсе участвовали 10 художественных фильмов, в конкурсе российских дебютов - 8. Во внеконкурсных программах: "Премьеры года (Россия)" - 9 картин, "Мир анимации" - около 40 мультфильмов, "Специльный показ" - 2 (фильмы "Сестренка" Александра Галибина и "Битва" Анара Аббасова).

Состоялись 4 концерта: студентов ВГИКа им. С.А. Герасимова, певицы Монеточки, певца и композитора Петра Налича, камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Более 15 тысяч зрителей посетили мероприятия фестиваля.

В рамках кинофестиваля работала международная летняя киношкола ВГИК, уже 11-я по счету. Первая прошла в Светлогорске в 2009 году. За эти дни студенты из 10 стран сняли 5 короткометражных фильмов о Калининградской области и ее сегодняшнем дне, посетили 8 мастер-классов.

Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Культурный обмен Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Появилось видео обстрела здания канала "112 Украина" из гранатомета
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400
Колесниченко принесла России первое золото ЧМ по водным видам спорта
Телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных "Миротворца"
Беспилотники боевиков атаковали российскую авиабазу в Сирии