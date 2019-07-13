В Светлогорске подвели итоги кинофестиваля "Балтийские дебюты"

В Светлогорске завершился XVI Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты". Церемония закрытия по традиции прошла в Театре эстрады "Янтарь-Холл".

Главный приз в конкурсе российских дебютов (проходит на фестивале второй год) достался комедии Анны Пармас "Давай разведемся". Лучшим режиссером назван Александр Золотухин ("Мальчик русский"), лучшим оператором - Федор Лясс ("На районе"). Диплом жюри "За яркое начало" вручили режиссеру Марии Агранович ("Люби их всех"), диплом "За оригинальный подход к теме отцов и детей" - Максиму Зыкову ("Предок").

В международном конкурсе гран-при получила драма Михаила Идова "Юморист" (Россия, Латвия, Чехия). Награду за лучшую режиссерскую работу присудили Мииа Терво за мелодраму "Аврора" (Финляндия).

Жюри, которое возглавил продюсер Марко Мюллер (Италия), вручило спецприз "За глубокое и реалистичное раскрытие образа отца-одиночки" в фильме "Взять или уйти" эстонскому режиссеру Лиине Тришкиной-Ванхатало.

- Несколько фильмов в программе были настолько достоверны, что близки к документальным. Я не житель Балтийского региона, мои ожидания были связаны с просмотром этих картин, я увидел новые горизонты, - заметил Марко Мюллер.

Приз зрительских симпатий (внеконкурсная программа "Премьеры года") достался военной драме "Коридор бессмертия" Федора Попова, основанной на подлинных событиях Великой Отечественной войны, и прототипы - реальные участники обороны Ленинграда.

Диплом оргкомитета с формулировкой "За создание разноплановых запоминающихся образов" получил актер Валентин Новопольский, представивший в международном конкурсе два фильма со своим участием: "Олег" (Латвия, Литва, Бельгия, Франция, режиссер Юрис Курсиетис) и "Саша был здесь" (Литва, режиссер Эрнестас Янкаускас). Оба впервые показали в России. Актер живет в Вильнюсе, работает в Русском драматическом театре Литвы, а в Светлогорск приехал прямо с фестиваля "Золотой абрикос" из Армении, где также в конкурсе был фильм "Олег".

Участниками фестиваля "Балтийские дебюты" в этом году стали молодые кинематографисты из 10 стран региона Балтийского моря: России, Эстонии, Литвы, Латвии, Дании, Германии, Норвегии, Финляндии, Польши и Швеции.

Фестиваль в цифрах

Кинофорум "Балтийские дебюты" продолжался 7 дней.

Состоялось 72 сеанса. Показали 31 фильм.

В международном конкурсе участвовали 10 художественных фильмов, в конкурсе российских дебютов - 8. Во внеконкурсных программах: "Премьеры года (Россия)" - 9 картин, "Мир анимации" - около 40 мультфильмов, "Специльный показ" - 2 (фильмы "Сестренка" Александра Галибина и "Битва" Анара Аббасова).

Состоялись 4 концерта: студентов ВГИКа им. С.А. Герасимова, певицы Монеточки, певца и композитора Петра Налича, камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Более 15 тысяч зрителей посетили мероприятия фестиваля.

В рамках кинофестиваля работала международная летняя киношкола ВГИК, уже 11-я по счету. Первая прошла в Светлогорске в 2009 году. За эти дни студенты из 10 стран сняли 5 короткометражных фильмов о Калининградской области и ее сегодняшнем дне, посетили 8 мастер-классов.