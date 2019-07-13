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13.07.2019 16:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Геленджике подростки разгромили кинотеатр

Текст: Ирина Белова

В Геленджике разгромили местный кинотеатр "Буревестник". Данный факт корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска
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Судя по информации, опубликованной в группах социальной сети, инцидент произошел этой ночью. В Сети фигурирует видео, из которого виден масштаб разгрома. В коридорах валяются деформированные бобины (катушки, на которых наматывается кинолента), в офисных помещениях разгромили технику и оставили после себя завал испорченных документов, а на столе "остатки былой роскоши" - пустую бутылку из-под алкогольного напитка.

По словам очевидца, участниками погрома стала группа подростков. Они проникли в кинотеатр через разбитую стеклянную дверь. Одну девушку поймали, остальные разбежались.

Кроме того, местные жители акцентируют внимание на том, что кинотеатр находится в центре города-курорта, недалеко от моря, и буквально в нескольких сотнях метров от отдела полиции.

На сайте кинотеатра значится, что объект "временно не работает".

Как сообщили "РГ", полиция проводит проверку по данному факту.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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