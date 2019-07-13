В Геленджике подростки разгромили кинотеатр

В Геленджике разгромили местный кинотеатр "Буревестник". Данный факт корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Судя по информации, опубликованной в группах социальной сети, инцидент произошел этой ночью. В Сети фигурирует видео, из которого виден масштаб разгрома. В коридорах валяются деформированные бобины (катушки, на которых наматывается кинолента), в офисных помещениях разгромили технику и оставили после себя завал испорченных документов, а на столе "остатки былой роскоши" - пустую бутылку из-под алкогольного напитка.

По словам очевидца, участниками погрома стала группа подростков. Они проникли в кинотеатр через разбитую стеклянную дверь. Одну девушку поймали, остальные разбежались.

Кроме того, местные жители акцентируют внимание на том, что кинотеатр находится в центре города-курорта, недалеко от моря, и буквально в нескольких сотнях метров от отдела полиции.

На сайте кинотеатра значится, что объект "временно не работает".

Как сообщили "РГ", полиция проводит проверку по данному факту.