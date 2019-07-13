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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.

Фото: Минобороны РФ
Почему украинского генерала ужаснули учения ВДВ в Крыму

- Украина предпочла бы, чтобы по вооружению и тактике Россия находилась в районе 1940-х годов, - заявил Бальбек RT. - Но сегодня украинский генерал разочарован: российская современная корабельная группировка, мощная авиация и натренированный десант ставят крест на оперативных планах украинского командования.

Как считает Бальбек, Россия уверенно демонстрирует, какой эффект дают вложения в собственную армию: с каждым годом масштабы учений подразделений Минобороны все серьезнее, а задачи все сложнее.

- И в Крыму армия продемонстрировала, как можно в считанные минуты высадить несколько батальонов десанта, - отметил Бальбек.

Более 40 самолетов Ил-76 осуществили на полигоне Чауда выброску подразделений ВДВ с малых высот от 600 до 900 метров двумя параллельными потоками. Это навело Игоря Смешко на грустные параллели, и он рассказал о плачевном состоянии современной армии Украины и деградации ВСУ, части которых сейчас не укомплектованы. Он заявил, что в случае военного противостояния с Россией Киеву нечего будет противопоставить.

- Как вы думаете, сколько мы будем существовать в мире? Мы не говорим про главное, кто будет укреплять армию? У нас есть 50 тысяч солдат и все, - посетовал генерал.

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