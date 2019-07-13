В Симферополе иномарка въехала в магазин у вокзала

В Симферополе ночью водитель автомобиля Mazda протаранил магазин, находящийся в торговой галерее у железнодорожного вокзала. Фотографии и видеозаписи с места ЧП публикуют пользователи соцсетей.

Иномарка не вписалась в поворот и врезалась в угол продуктового магазина, который в это время к счастью был закрыт, поэтому на улице в этом ДТП никто не пострадал. Сама же машина, снеся кирпичную стену и окна магазина, получила серьезные повреждения.

По словам очевидцев, находившийся за рулем 20-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. А ехавшая с ним 19-летняя девушка госпитализирована с серьезными травмами.