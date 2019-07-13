Мошенники освоили еще один метод обмана продавцов в интернете

Новости

Вторую группу косаток отправили из Хабаровска в Николаевский район 04:36
Не менее 28 детей отравились в лагере под Владивостоком 04:13
Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным 03:10
Телемост "Надо поговорить" прошел между Россией и Украиной 02:18
Американский самолет экстренно сел в Небраске с горящим двигателем 01:55
Актер Клюев рассказал о секретных визитах Кикабидзе в Россию 00:58
Беспилотники боевиков атаковали российскую авиабазу в Сирии 00:31
На матчах первого тура Премьер-лиги VAR будет работать оффлайн 12.07.2019
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан 12.07.2019
Тете избитой ингушской девочки предъявили обвинения 12.07.2019
В ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей 12.07.2019
Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Абхазии 12.07.2019
Найдены трое из четырех пропавших в КЧР туристов 12.07.2019
В московском метро пассажир упал под поезд и выжил 12.07.2019
Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского 12.07.2019
СК раскрыл подробности расстрела полицейских в Якутии 12.07.2019
Беглов объявил выговоры вице-губернаторам за нарушения в Муринском парке 12.07.2019
В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей 12.07.2019
Трансфер Гризманна вошел в топ-5 самых дорогих в истории 12.07.2019
Путин включил Собянина в оргкомитет по подготовке празднования Победы 12.07.2019
Козак: Требования Беларуси увеличить тариф на прокачку нефти справедливы 12.07.2019
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора "Рустави 2" 12.07.2019
Песков опроверг сообщения о финансировании Москвой итальянской партии 12.07.2019
США выступают против изменения форматов переговоров по Украине 12.07.2019
"Локомотив-Кубань" и УНИКС узнали соперников по Еврокубку 12.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
13.07.2019 05:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенники освоили еще один метод обмана продавцов в интернете

Текст: Елена Мационг
Правоохранители предупреждают: мошенники освоили еще один метод обмана продавцов на интернет-сайтах. Как и все схемы аферистов и этот строится на психологическом манипулировании, хотя по сути своей не так сложен.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полина носит хорошие брендовые вещи, носит от силы сезон, потом "скидывает" на сайтах подержанных вещей и покупает новые. На днях ей позвонили из "комиссионного магазина" и предложили купить сразу несколько, оптом и по хорошей цене.

- К вам приедет наш курьер и заберет, а деньги мы вам перечислим сразу на карточку, у нас строгая отчетность, наличкой никак выдать не можем. Продиктуйте номер карты, пожалуйста.

По последнему предложению Полина поняла, что ее начали разводить и положила трубку. Впрочем, кто-то на эти уловки ведется. И даже если таких людей один из ста, мошенники все равно неплохо на них зарабатывают.

Как отличить звонок мошенника от звонка из банка
На Урале автосалоны уличили в мошенничестве при продаже машин в кредит

Дальше схема работает таким образом. Продавец диктует "покупателям из комиссионки" номер карты, вскоре получает ответ, что деньги отправлены. Правда, на счет они не приходят. И вот тут покупателю звонят "сотрудники банка". Причем, действительно высвечивается банковский номер. Мошенники сообщают, что покупатель перевел деньги, но поскольку это "VIP-клиент", для завершения информации нужно идентифицировать себя и назвать PIN-код. Естественно после этого аферисты переводят себе все средства с карты продавца.

Как бы не закручивалась схема, какие бы хитроумные ходы не применяли мошенники, цель у них одна - получить персональные данные карты и украсть с нее деньги.

Эксперты уже устали твердить, что сегодня есть масса технических возможностей подменить номер телефона, умело замаскировав его под банковский. Но примеров облапошенных людей все равно не меряно.

По этой же схеме в Новом Уренгое мошенники развели женщину на 42 тысячи рублей. Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, она разметила объявление о продаже углового шкафа на одном из порталов. Спустя время ей позвонил "покупатель" и под предлогом перечисления оплаты за покупку выудил у нее номер банковской карты и коды, пришедшие ей в смс-сообщении.

Фото: iStock
Эксперт рассказал, как не попасться на удочку банковских мошенников

И еще один свежий случай, причем, из этого же города. Женщина опубликовала на "Авито" объявление об аренде квартиры. Вскоре ей позвонил мужчина, и под предлогом перевода залога за аренду попросил подойти к банкомату, и совершить несколько операций под его диктовку. В результате она перевела мошеннику 25 тысяч рублей. Стоит ли говорить, что он моментально улетучился и перестал выходить на связь.

С начала года только на Ямале зарегистрировано 433 случая мошенничества в сети. Причем, это 80 процентов от числа всех мошенничеств, зафиксированных в регионе. Сумма, на которую аферистам удалось развести людей - от 100 до миллиона рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь координационного совещания по обеспечению правопорядка на Ямале Аркадий Ефимов. По его словам, на уловки мошенников попадаются даже финансисты.

- Такие преступления, как правило, очень сложно расследовать, аферисты могут находиться в любом регионе страны, за границей, и даже в местах лишения свободы, - отметил он.

Аферисты бесконечно придумывают все новые способы выудить информацию о карте. И главное, как советуют сотрудники правоохранительных органов, не вестись, не доверять ее данные никому, под каким бы заманчивым предлогом это не происходило.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным
В Госдуме назвали пиар-ходом проект Зеленского о люстрации Порошенко
ЦБ опроверг информацию об уходе Visa и MasterCard из России
В Совфеде отреагировали на угрозу санкций США в отношении госдолга РФ
Песков прокомментировал планы новых санкций США