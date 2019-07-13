Может ли искусственный интеллект заменить врача

Ямал стал первой большой площадкой для испытания искусственного интеллекта в медицине нашей страны. Результаты поразили даже специалистов: всего за два с половиной месяца машинный разум обследовал 30 тысяч электронных медицинских карт больницы в Муравленко, а это население практически всего этого города.

У каждого третьего был выявлен высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи по подсказкам машины обратили внимание на 67 пациентов, которым угрожал инфаркт или инсульт. Оперативно отправили их на обследование и лечение.

Кроме того, искусственный разум пересмотрел около 1119 исследований КТ грудной клетки. Рентгенологи Ямала в итоге подтвердили подозрение на рак легких в 21 случае из 45.

Выяснилось, что машинный интеллект почти в семь раз эффективнее выявляет риски сердечно-сосудистых заболеваний, чем врачи во время рутинной диспансеризации. Получается, настало то время, когда он готов заменить врача? В каких еще регионах будет внедряться машинный разум в ближайшее время? И что нас ждет через 5-10, а может быть и все 100 лет внедрения роботов в медицине?

Об этом в интервью "РГ" с Борисом Зингерманом, генеральным директором Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине "Национальной базы медицинских знаний", членом экспертного совета по информационно-коммуникационным технологиям Минздрава РФ, руководителем рабочей группы "Электронная медицинская карта".

Борис Валентинович, может и вправду ямальский эксперимент уже доказал, что врач в ближайшей перспективе будет не нужен?

Борис Зингерман: Об этом не может быть и речи! Врач был, есть и будет нужен. Все ключевые решения по-прежнему - его прерогатива. Но цифровые помощники будут все активнее входить в жизнь докторов. Задача роботов - максимально уменьшить вероятность ошибки. Весь смысл внедрения искусственного интеллекта в медицину состоит в том, чтобы освободить врача от рутины, дать ему больше времени на общение с пациентами и более глубокое понимание каждого случая.

Это подтверждает и ямальский опыт, и зарубежный. Буквально несколько дней назад ассоциация американских врачей отправила в правительство США письмо в поддержку широкого развития таких систем. И в нем общепринятый термин AI (Artificial intelligence - искусственный интеллект) расшифровывается уже как Augmented intelligence - расширенный, дополненный интеллект. На русский это лучше всего перевести как цифровой помощник.

А вы можете объяснить "на пальцах", как эта "штука" работает? Что такое искусственный интеллект в медицине?

Борис Зингерман: Если в шутку: жители засыпают - просыпается робот. А если серьезно, то это выглядело так: в больнице Муравленко ночью, когда врачи уходили домой, начинал работать машинный разум. За время пилотного проекта, за два с небольшим месяца, муравленковская больница обратилась к машинному разуму более 60 тысяч раз. В ходе клинических испытаний робот проанализировал все электронные медицинские карты больницы - около 30 тысяч штук. Анализ данных занял порядка пяти суток. Среднее время обработки информации об одном пациенте составило от 30 секунд до двух минут, в зависимости от объема его электронной медкарты. В итоге врачи согласились с выводами искусственного интеллекта и серьезно занялись здоровьем тех пациентов, у которых робот выявил опасность различных заболеваний. Особенно тех, которые лечить нужно незамедлительно - онкологических, несущих риск инсультов и инфарктов.

А почему именно Ямал (и Муравленко, в частности) был взят в качестве эксперимента?

Борис Зингерман: Сегодня это один из самых продвинутых в России регионов с точки зрения информатизации здравоохранения. Все медицинские организации Ямала подключены к специализированным информационным системам - ведут электронные истории болезней и медицинские карты, проводят выписку и отпуск льготных лекарственных средств, выписывают электронные больничные, и Муравленко - один из лидеров в этом. Но первопроходцам всегда тяжело, поэтому отдадим должное руководству здравоохранения Ямала, которое держит руку на пульсе информатизации и решилось на эксперимент. Во многом благодаря ему 2019-й можно считать годом прорыва искусственного интеллекта в клиническую практику в нашей стране.

Ну, а в некоторых регионах еще только начали заниматься медицинскими информационными системами, данных для анализа просто не накоплено. И здесь нужно отметить, что если мы ставим цель - внедрить искусственный интеллект, то, безусловно, нужно сначала повысить базовый уровень информатизации.

В каких еще регионах можно ждать "триумфального шествия" врачей - роботов?

Бори Зингерман: Успех ямальского эксперимента уже вдохновил власти Крыма на внедрение искусственного разума. Базой проекта избран Крымский федеральный университет. Руководство здравоохранения региона планирует ускорить сроки выявляемости заболеваний на ранних стадиях, в том числе с помощью дистанционной диагностики.

А вообще, думаю, число регионов, желающих внедрить искусственный интеллект в медицине, будет в ближайшей перспективе стремительно увеличиваться. Поскольку к использованию таких систем подталкивает сама жизнь, показатели эффективности при применении машинного разума улучшаются на 30-40 процентов.

Одна из главных забот отечественной медицины - диспансеризация и качественная интерпретация ее результатов. Но, увы, зачастую у врачей физически не хватает времени проанализировать большие массивы информации. А что иногда бывает в итоге? Вот реальный случай. Одна пациентка прошла диспансеризацию, врачи отнесли ее случай к "умеренному риску", но именно после этого у нее случилось обострение болезни и госпитализация. В результате двойная трата средств - и на диспансеризацию, и на лечение.

Чтобы этого избежать, нужно большие массивы данных отдавать на проверку искусственному интеллекту. Как показывают результаты пилотного проекта на Ямале, машинный разум может почти в семь раз точнее интерпретировать медицинскую информацию. Поэтому в регионе задумались о том, чтобы внедрить этот метод в практику всех медицинских учреждений, а не только тех, кто участвовал в эксперименте.

При каких заболеваниях машинный разум добивается лучших результатов в постановке диагноза?

Борис Зингерман: Наверное, корректнее говорить, где именно сейчас роботы используются наиболее эффективно - это распознавание медицинских изображений. Человек, анализируя огромные массивы однотипных данных, не может не уставать и не отвлекаться, а у машин таких проблем нет по определению.

Какие результаты уже демонстрируют врачи-роботы за рубежом? Они далеко от нас ушли?

Борис Зингерман: Вот тут хотелось бы развеять миф о зарубежных чудесах. В России любят повторять фразу "мы отстали от цивилизованного мира на…10…20… 100 лет". В части цифровизации и искусственного интеллекта - это точно не так! Весь мир стоит на "старте", и мы никому тут не уступаем. Безусловно, у нас есть и объективные трудности, например, в анализе текстов, голоса. Русский язык менее распространен, чем английский и значительно меньше научных команд занимаются его анализом и обработкой. Но и тут успехи российских компаний вполне сопоставимы с мировыми.

Борис Валентинович, а чего ждать от врачей-роботов в будущем, лет этак через 100?

Борис Зингерман: Гадать на 100 и даже 25 лет - дело неблагодарное. А вот в перспективе пяти-десяти лет, думаю, искусственный интеллект будет активно закрывать ниши, в которых не хватает квалифицированных врачей. Такие системы точно возьмут на себя функции первичной сортировки и контроля медицинских изображений (рентгенограмм, томограмм, гистологических цитологических, геномных исследований и др.). Что позволит сосредоточить внимание врачей-специалистов, которых сейчас сильно не хватает, только на сложных случаях.

Еще одна необъятная перспективная область - дистанционный мониторинг. Сейчас сложились отличные технологические условия для такого наблюдения в домашних условиях, как тяжелых и хронических пациентов, так и здоровых людей для раннего выявления проблем со здоровьем. Для этого почти все есть: гаджеты, каналы телекоммуникации.… Но нет врачей, которые будут наблюдать за пациентами. И вот тут точно будет работать машинный разум.

Знаете, эта тема очень интересна мне лично, поскольку я занимаюсь разработкой систем дистанционного мониторинга онкологических пациентов и телемедицинских систем для консультирования пациента его лечащим врачом. Такие системы очень востребованы, но очень тяжело принимаются врачами, поскольку у них просто нет времени на их использование. В этом сегменте мы уже начали разработку систем, подключающих специальные интеллектуальные агенты в помощь врачу.

Ну и конечно невероятные перспективы применения искусственного разума в медицине ждут нас в генетике, но это тема для отдельного разговора...