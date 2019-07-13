На Урале из-за жары запретили движение большегрузов по трассам

В Свердловской, Тюменской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе ввели запрет на движение тяжеловесного транспорта по федеральным трассам, сообщают в пресс-службе Уралуправтодора.

Ограничения связаны с погодой: большегрузам нельзя выезжать на дорогу, если температура воздуха выше +32С. Сейчас на термометрах в Екатеринбурге, Кургане и Тюмени от +33С до +36С.

Запрет действуют лишь днем, после 22.00 и до 10.00 грузовики могут продолжать движение. Он не распространяется на пассажирские и международные перевозки, технику экстренных служб и автомобили, которые везут продукты, животных, лекарства, почту и топливо.

Добавим, жара на Урале задержится всего на пару дней. Уже в начале следующей недели метеорологи обещают +25С.