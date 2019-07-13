Пенсионер из Тюмени отправился в Крым на велосипеде

Уральский поэт, художник и музыкант Виталий Огородников в дороге почти месяц: из Тюмени он стартовал 15 июня. За день 63-летний велопутешественник проезжает в среднем 140-150 километров, иногда больше.

Мой рекорд - 248 километров за день, я его установил, когда ездил на велосипеде по Европе, - рассказал "РГ" Виталий.

В велосипедный евротур мужчина ездил два года назад. Побывал тогда в Бельгии, Голландии, Польше, Люксембурге, Франции, Испании, Германии. - Исколесил всю Европу, остановился на берегу Атлантического океана, посмотрел в сторону США. Мог бы и дальше ехать, да материк закончился.

По России Виталий колесит с 2012 года. Уже несколько раз ездил до Севастополя. Раньше добирался туда на пароме, а в этом году захотел проехать по Крымскому мосту.

- В этой поездке у меня была еще одна цель: побывать на родине Виктора Муравленко, в станице Незамаевской. В 2019 году меня номинировали на премию его имени, в области литературы. Вот и решил побольше узнать о нем, - говорит Виталий.

Виктора Муравленко считают организатором нефтяной и газовой промышленности СССР. В 60-70-е годы прошлого века он возглавлял крупнейшее в стране нефтегазовое предприятие в Тюмени.

Ради путешествия Виталий расстался с шикарной бородой и усами: на юге они ни к чему. В рюкзаке у него палатка, теплые вещи и самое ценное - запах родного дома.

- В Тюмени у меня жена, Ирина, две дочки и сын. Дети с восторгом относятся к моим поездкам, а жена просто улыбается, - признается Виталий.

Сегодня путешественник доехал до Феодосии. Планирует побывать в музее Айвазовского - он всегда осматривает достопримечательности в городах, где бывает, - немного отдохнуть, искупаться. Впереди у него Симферополь, затем - Черноморский район.

- Тюменская велофедерация дала мне задание: передать детям из велосипедной школы футболки с моим маршрутом, - говорит мужчина.

Сколько денег потратил за время поездки, Виталий не считал. Признается, что основные расходы - питание и велосипед. Недалеко от города Холмск он умудрился проколоть сразу две покрышки. Много денег уходит на питание: готовить самостоятельно слишком хлопотно, поэтому ест в кафе, а это минимум 250 рублей за раз. Ночует Виталий, в основном, в палатке, на природе. Дважды в неделю останавливается в отелях - чтобы постирать вещи и принять душ.

- Как бы банально ни звучало, но чистота - залог здоровья, - говорит он.

А еще, признается он, здоровье прибавляет велосипед.

- Он забирает все болячки! - уверяет мужчина. - Всем настоятельно рекомендую!