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Рубрика: Спорт

Россия стала второй в группе в Лиге наций

Текст: Максим Домчев
Мужская сборная России по волейболу уступила команде США во втором матче группового раунда Финала шести Лиги наций. В полуфинале россияне встретятся с действующими чемпионами мира поляками.
Фото: Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости Фото: Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости

В матче между сборными России и США на кону стояло первое место в группе. Российская команда не справилась с хозяевами турнира, уступив в трёх местах - 21:25, 17:25, 20:25.

Фото: fivb.com
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Несмотря на эту неудачу российская команда заняла второе место в группе и вышла в полуфинал.

Соперником сборной России, которую возглавляет финский специалист Туомас Саммельвуо, станет победите группы В Польша. Поляки - действующие чемпионы мира, а россияне отстаивают звание победителя Лиги наций.

В другом полуфинальном матче встретятся США и Бразилия.

Спорт Волейбол
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