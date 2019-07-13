Россия стала второй в группе в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу уступила команде США во втором матче группового раунда Финала шести Лиги наций. В полуфинале россияне встретятся с действующими чемпионами мира поляками.

В матче между сборными России и США на кону стояло первое место в группе. Российская команда не справилась с хозяевами турнира, уступив в трёх местах - 21:25, 17:25, 20:25.

Несмотря на эту неудачу российская команда заняла второе место в группе и вышла в полуфинал.

Соперником сборной России, которую возглавляет финский специалист Туомас Саммельвуо, станет победите группы В Польша. Поляки - действующие чемпионы мира, а россияне отстаивают звание победителя Лиги наций.

В другом полуфинальном матче встретятся США и Бразилия.