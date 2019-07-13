Россияне отказались от экономии на мороженом

56 процентов россиян покупают мороженое раз в неделю, около 22 процентов - два раза в неделю, 8,5 процента - три раза, 4 процента - четыре раза, а около четырех процентов людей вообще сладкоежки: они лакомятся мороженым десять и более раз в неделю.

Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, которое цитирует агентство "РИА Новости".

По словам генерального директора сервиса Романа Майстера, из этого можно заключить, что россияне на мороженом не экономят. Эксперты сервиса проанализировали 235 тысяч чеков за май и июнь. Оказалось, что в среднем по России на каждую тысячу позиций в чеке приходится 56 штук мороженого.

Причем женщины покупают мороженое чаще мужчин. Так, в чеках мужчин 53 штуки мороженого на тысячу покупок, а у женщин этот показатель на 10 процентов выше - 59 штук.