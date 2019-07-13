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13.07.2019 15:57
Рубрика: Общество

Российские школьники "взяли" пять медалей на олимпиаде по физике

Текст: Ксения Колесникова
Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).
Фото: Оргкомитет олимпиады/ Министерство просвещения Российской Федерации Фото: Оргкомитет олимпиады/ Министерство просвещения Российской Федерации
Фото: Оргкомитет олимпиады/ Министерство просвещения Российской Федерации

Всего в интеллектуальном состязании приняли участие 384 школьника из 78 стран. Было два тура - теоретический и экспериментальный. Работы участников оценивала международная комиссия.

- В очередной раз российская команда показывает высокие результаты, и ни один наш участник не остается без медалей, - заявила министр просвещения Ольга Васильева. - Передаю слова благодарности ребятам и всему тренерскому штабу, который не первый год ведет блестящую подготовку.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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По словам Ольги Васильевой, важно, что в стране появляются федеральные проекты, позволяющие масштабировать опыт углубленной подготовки школьников.

- Прежде всего речь об опорных школах РАН, - отметила министр. - По указу президента в этому году все победители и призеры международных олимпиад, их тренерские коллективы получат соответствующие премии.

Победителями и призерами Международной физической олимпиады стали:

- Алексей Шишкин (школа № 1589, Москва) - золото,- Григорий Бобков (школа № 1589, Москва) - золото, - Владимир Малиновский (школа № 1589, Москва) - золото, - Андрей Панферов (школа-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва) - золото- Елисей Судаков (Вологодский многопрофильный лицей) - серебро.

Фото: iStock
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Все ребята имеют право поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Их подготовка проходила на базе Московского физико-технического института и Образовательного центра "Сириус".

Руководил сборной проректор по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ А.А. Воронов. Его - заместители - доцент МФТИ М.Н. Осин и ведущий инженер учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ В.А. Шевченко.

Кстати

В прошлом году сборная России завоевала на Международной физической олимпиаде для школьников также пять медалей. Ребята получили четыре золотые и одну серебряную награды.

Общество Образование
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