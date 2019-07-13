С иностранными туристами будут расплачиваться наличными и в рублях

Правительство России одобрило законопроект, вносящий изменения в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые помогут устранить несоответствие норм налогового и валютного законодательства, связанных с компенсацией сумм НДС иностранцам при покупке и вывозе товаров из России. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Напомним, что в прошлом году в ряде российских регионов заработала программа tax free. Иностранные туристы при покупке в России товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей смогут вернуть часть НДС при выезде из страны.

Сейчас иностранцам могут вернуть НДС на банковский счет, а также путем перевода электронных денежных средств. Документ предлагает закрепить возможность выплаты компенсации НДС иностранцам в наличной валюте России.

Законопроект в ближайшее время будет внесен в Государственную думу.