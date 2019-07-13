Самодельную бомбу взорвали на пути следования российских военных в Сирии

В субботу на пути следования патруля российской военной полиции в Сирии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Об этом журналистам сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, инцидент произошел на дорожном участке Хараба - Маараба в юго-западной провинции Дераа. Российские военные в результате теракта не пострадали. Повреждений техники также нет.

"По предварительным данным, диверсионно-террористический акт совершен боевиками незаконных террористических группировок, разрозненно действующих на юге Сирии с целью обострения обстановки в этом регионе", - цитирует Бакина ТАСС.

После инцидента командование группировки ВС РФ в Сирии усилило меры безопасности в отношении российских военнослужащих.