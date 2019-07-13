Шторм "Барри" у южного побережья США перерос в ураган

Тропический шторм "Барри", приближающийся к территории США со стороны Мексиканского залива, усилился до урагана. Порывы ветра достигают 120 километров в час, сообщает газета The New York Post.

По оценкам Национальной службы погоды, "Барри" может привести к затяжным ливням в штатах Луизиана и Миссисипи и к масштабным наводнениям. В Луизиане без света осталась 61 тысяча домов.

Река Миссисипи поднимется в понедельник примерно на 5,1 метра, а не 5,5 метра, как ожидалось ранее. Дамбы, построенные после урагана "Катрина", способны удержать водную стихию на уровне шести метров. Это обнадеживающие новости для населения.

Несмотря на это, власти настаивают на эвакуации жителей прибрежных районов. Президент Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана.