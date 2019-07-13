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13.07.2019 17:55
Рубрика: Спорт

Симона Халеп выиграла Уимблдон

Текст: Максим Домчев
Симона Халеп из Румынии стала победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде. В решающем матче она отдала своей сопернице американце Серене Уильямс всего четыре гейма.
Фото: Laurence Griffiths/Pool via REUTERS Фото: Laurence Griffiths/Pool via REUTERS
Фото: Laurence Griffiths/Pool via REUTERS

В решающем матче Уимблдона в женском одиночном разряде встречались Симона Халеп из Румынии и американка Серена Уильямс. Перед нынешним матчем теннисистки играли друг против друга 10 раз и всего дважды побеждала румынка.

На этот раз особой борьбы не получилось. Халеп решила не соперничать с Сереной в мощи ударов с задней линии - ее задачей было втянуть соперницу в обмен ударами и превзойти соперницу в скорости игры и передвижения по корту. Результат - первый в истории титул победительницы Уимблдона для Симоны.

Фото: EPA
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Американка уступила в двух партиях - 2:6, 2:6. Матч продолжался менее часа. Серена упустила возможность выиграть 24 титул на турнирах Большого шлема. Напомним, что Уимблдон покорялся Серене Уильямс 7 раз.

После матча американка отдала должное сопернице.

"Она играла как ненормальная, - сказала Серена на корте прямо после окончания матча. - Когда кто-то на корте действует так, то остается только поздравить соперника. На фоне Симоны сегодня я была испуганным зверем".

"Никогда не играла так здорово как сегодня, - начала свою речь Халеп. - Я давно мечтала сыграть в финале Уимблдона. Об этом мечтала и моя мама. Рада, что удалось воплотить мечту в реальность. Спасибо Серене, она всегда нас вдохновляла".

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