"Спартак" вырвал победу у "Сочи"

Столичный "Спартак" вырвал победу у новичка Премьер-лиги "Сочи" в первом матче сезона 2019/2020. Уже в добавленное время встречи, проходившей в Москве, победу хозяевам принес точный удар Самуэля Жиго - 1:0.

Можно было предположить, что стартовый матч московского "Спартака" в новом сезоне вызовет повышенное внимание "красно-белой" торсиды вне зависимости от силы и статуса соперника, но нет. До аншлага встреча с "Сочи" ощутимо недотянула: верхний ярус частично на центральной трибуне и полностью за одними из ворот остался пустым.

Не подготовили фанаты и какого-нибудь напутственного перфоманса, который также можно было ожидать. Но на данный момент для клуба важнее тот факт, что с трибун, по крайней мере, на время ушел негатив. На фан-секторе не было перечеркнутых номеров игроков, при объявлении составов болельщики не гудели ни в чей адрес, что после прошлого сезона было даже немного непривычно.

О том, что "Спартак" вступил в фазу перезагрузки, можно было судить и по составу, который Кононов выбрал на матч с "Сочи". В "старте" оказалось три игрока не старше 22 лет плюс 23-летний Зелимхан Бакаев. А 30-летний рубеж перешагнул только бразильский форвард Луис Адриано, справивший в апреле 32-летний рубеж. В этом смысле гости выглядели даже поопытней. Летом в контрольном матче "красно-белые" вынесли южан со счетом 7:1, но тогда у сочинской команды и ее наставника Александра Точилина была полная неопределенность с составом, и многие игроки участвовавшие в той встрече, находились на просмотре.

Однако ближе к старту чемпионата "Сочи" укрепился несколькими футболистами с репутацией. Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Федор Кудряшов - не суперзвезды отечественного футбола, но и личности в нем далеко не последние. Правда, Кудряшов, который подписал контракт с "Сочи" буквально накануне, оказался в запасе.

Начало матча осталось за хозяевами, в первую очередь за счет активности Зелимхана Бакаева, который на многих произвел впечатление в контрольных играх по ходу "предсезонки". Полузащитник начал с того, что сразу накрутил двоих соперников и навесил в чужую штрафную. Правда, неточно. А дальше выяснилось, что кроме индивидуальных действий "Спартаку" предложить особо и нечего. Мяч у "красно-белых" практически не держался, а острые моменты если и возникали, то во владениях голкипера хозяев Александра Максименко. На 6-й минуте новый капитан "красно-белых" Георгий Джикия в последний момент обезвредил Никиту Бурмистрова. А на 21-й уже Николай Рассказов в чистом подкате остановил Яна Казаева, готовившегося сыграть на добивании. Неудивительно, что в этот момент "Сочи" превосходил соперника по владению мячом.

У подопечных Кононова получались разве что быстрые наскоки в контратаках. Так на 30-й минуте прострел Айртона едва не замкнул Адриано. Лишь в концовке тайма "Спартак" провел пару действительно неплохих комбинаций. Опасно били Джано Ананидзе и Роман Зобнин, однако в обоих случаях очень уверенно сыграл голкипер "Сочи" Николай Заболотный. Впрочем, даже несмотря на многообещающую концовку первого тайма, в раздевалку москвичи уходили под акцентированный свист трибун.

На кураже, который "Спартак" поймал перед самым перерывом, хозяева начали и второй тайм. Правда, череда перспективных подходов к сочинской штрафной ни к чему не привела. Гости спокойно заблокировали пару ударов, а другие потуги москвичей заканчивались не очень осмысленными забросами вперед. Натиск "красно-белых" продлился недолго. И уже к 57-й минуте "Сочи" устроил мини-осаду ворот Максименко. Южане подали два подряд угловых, и оба розыгрыша получились опасными.

Ускользающую инициативу Олег Кононов попытался вернуть заменами. На 61-й минуте на поле вместо Ломовицкого появился новичок "Спартака" аргентинец Эсекьель Понсе. Тут же хозяева упустили свой самый верный шанс открыть счет. После подачи углового мяч оказался у Адриано, но бразилец практически с 11-метровой отметки не смог попасть в ворота. На 66-й минуте возник момент, где уже на первые роли пришлось выйти судье Владимиру Москалеву. После прострела мяч попал в руку защитнику "Сочи" Ивану Миладиновичу, но рефери пенальти назначать не стал.

После недолгого всплеска "Спартак" снова уперся в сочинскую стену. Гости практически перестали переходить на чужую половину поля и сконцентрировались на обороне своих ворот. В помощь им на остававшиеся 15 минут был отправлен уже упомянутый Кудряшов. Тренерский штаб "красно-белых" тоже пытался повлиять на игру. В центре вместо Джано Ананидзе появился еще один воспитанник спартаковской системы Михаил Игнатов, а за десять минут до конца основного времени поле покинул Луис Адриано, которого заменил Георгий Мелкадзе. На позицию форварда вследствие этих перестановок передвинулся ничем до сих пор не отметившийся Понсе.

Перестроения "Спартаку" не особо помогли. "Красно-белым" все также не хватало идей впереди, да и игроки "Сочи" действовали довольно хладнокровно, не упуская при случае возможности потянуть время. И все же хозяева додавили. Уже в добавленное время Самуэль Жиго в высоченном прыжке замкнул подачу с углового - 1:0.

Чтобы спастись, у "Сочи" оставалось еще несколько минут, но спартаковцы провели остаток матча предельно собрано и победу не упустили.