Новости

Названа дата премьеры второго сезона "Охотника за разумом" Финчера 14:05
Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер 12.07.2019
Сергей Безруков сыграет в приквеле "12 стульев", но не Остапа Бендера 12.07.2019
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к России 12.07.2019
Певца R. Kelly арестовали за детскую порнографию 12.07.2019

Телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных "Миротворца"

Новости
    13.07.2019, 13:51
Текст:   Олег Усков

Российский телеведущий и шоумен Андрей Малахов попал в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец".

РИА Новости уточняет, что таким образом ведущего "наказывают" за участие в телемосте "Надо поговорить", который прошел на канале "Россия 1".

Как сообщается на сайте, Малахов "сознательно принял участие в информационно-пропагандистской провокации - так называемом телемосте между Россией и Украиной".

Фото: kinopoisk.ru
Что сериал "Слуга народа" может рассказать о президенте Украины Зеленском

Телемост между Россией и Украиной прошел впервые за несколько лет. В нем деятели культуры, спорта, науки и простые люди двух стран обсудили, что их объединяет.

Ведущими программы выступили Малахов и Мария Ситтель.

Ранее сообщалось, что в базу данных сайта попал Владимир Познер.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Врач Алибасова рассказала, от чего на самом деле лечили продюсера 12.07.2019
Юрия Шатунова прооперируют еще раз 12.07.2019
"Флинстоуны" возродятся в формате мультсериала для взрослых 12.07.2019
У "Шерлока Холмса 3" появился режиссер, и это не Гай Ричи 12.07.2019
⧣ Россия
Фото: PhotoXPress.ru
В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев 11.07.2019
Сын Бари Алибасова ответил на обвинения в адрес отца в симуляции 11.07.2019
⧣ скандалы
Фото: Александр Саверкин/ ТАСС
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова 11.07.2019
Дело о "педофилии" Кевина Спейси развалилось 10.07.2019
Российские артисты прокомментировали выходку грузинского ведущего 09.07.2019
⧣ Украина
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Видео: Лолита поделилась впечатлениями от посещения ДНР и ЛНР 09.07.2019
Лолита рассталась с пятым мужем 05.07.2019
Трейлер: Оливер Стоун снял новый фильм об Украине 04.07.2019