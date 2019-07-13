Телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных "Миротворца"

Российский телеведущий и шоумен Андрей Малахов попал в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец".

РИА Новости уточняет, что таким образом ведущего "наказывают" за участие в телемосте "Надо поговорить", который прошел на канале "Россия 1".

Как сообщается на сайте, Малахов "сознательно принял участие в информационно-пропагандистской провокации - так называемом телемосте между Россией и Украиной".

Телемост между Россией и Украиной прошел впервые за несколько лет. В нем деятели культуры, спорта, науки и простые люди двух стран обсудили, что их объединяет.

Ведущими программы выступили Малахов и Мария Ситтель.

Ранее сообщалось, что в базу данных сайта попал Владимир Познер.