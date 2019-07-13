За пять лет "Барселона" потратила миллиард евро на трансферы

За пять последних лет "Барселона" потратила на трансферы 1,08 млрд евро. При этом команда за то же время продала игроков на сумму 627 млн.

Переход в "Барселону" Антуана Гризманна, который обошелся каталонцам в 120 млн евро, вывел команду в лидеры по потраченным денег на трансферы за последние 5 лет. Общие расходы "Барселоны" на трансферы - 1,08 млрд евро. При этом команда за то же время продала игроков на сумму 627 млн, утверждает Voetbal International.

Нынешним летом "Барса" приобрела футболистов на общую сумму 233 млн, при этом клуб продал игроков на 100 млн.

Второе место по расходам на приобретение игроков ожидаемо занимает "Манчестер Сити" - 996 млн евро. На третьем - "Манчестер Юнайтед" (890 млн), совсем немного от соперника по АПЛ отстал "Челси" - 875 млн. "Ювентус", который в прошлом году потратился на переход Криштиану Роналду, замкнул пятерку - 868 млн.

Единственный клуб из топ-10 по версии голландцев, который сумел заработать на трансферном рынке, - "Рома". Потратив на покупку футболистов 586 млн, итальянцы смогли продать на 602 млн.