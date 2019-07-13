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13.07.2019 13:08
Рубрика: Спорт

За пять лет "Барселона" потратила миллиард евро на трансферы

Текст: Максим Домчев

За пять последних лет "Барселона" потратила на трансферы 1,08 млрд евро. При этом команда за то же время продала игроков на сумму 627 млн.

Переход в "Барселону" Антуана Гризманна, который обошелся каталонцам в 120 млн евро, вывел команду в лидеры по потраченным денег на трансферы за последние 5 лет. Общие расходы "Барселоны" на трансферы - 1,08 млрд евро. При этом команда за то же время продала игроков на сумму 627 млн, утверждает Voetbal International.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Нынешним летом "Барса" приобрела футболистов на общую сумму 233 млн, при этом клуб продал игроков на 100 млн.

Второе место по расходам на приобретение игроков ожидаемо занимает "Манчестер Сити" - 996 млн евро. На третьем - "Манчестер Юнайтед" (890 млн), совсем немного от соперника по АПЛ отстал "Челси" - 875 млн. "Ювентус", который в прошлом году потратился на переход Криштиану Роналду, замкнул пятерку - 868 млн.

Единственный клуб из топ-10 по версии голландцев, который сумел заработать на трансферном рынке, - "Рома". Потратив на покупку футболистов 586 млн, итальянцы смогли продать на 602 млн.

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