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13.07.2019 11:17
Рубрика: В мире

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала "112. Украина"

Текст: Александр Саможнев

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина". Пострадавших нет, зданию нанесен материальный ущерб. Журналисты связывает нападение с показом фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", сообщает портал strana.ua.

Фото: russia.tv
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Инцидент квалифицирован как террористический акт. В Киеве введена специальная операция по задержанию стрелка. В 3:40 утра в полицию поступило сообщение от местных граждан о взрыве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили поврежденный фасад здания, и оцепили прилегающую территорию, Криминалисты обнаружили тубус гранатомета, который был направлен на экспертизу.

По данным руководства издания, поводом для акции устрашения со стороны национал-радикалов стал анонс показа на телеканале фильма американского режиссера Оливера Стоуна о майдане и войне в Донбассе.

Коллектив телеканала обратился к властям с требованием защитить от произвола националистов, которые с помощью силовых акций пытаются повлиять на редакционную политику. В этой связи упоминалось об угрозе со стороны радикала Сергея Стерненко, который ранее осуществлял провокации в интересах СБУ и экс-президента Петра Порошенко.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине РГ-Видео
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