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13.07.2019 16:54
Рубрика: Экономика

В работе "Билайна" произошел сбой

Текст: Ольга Игнатова

Абоненты сотового оператора "Билайн" столкнулись сегодня с проблемами при работе мобильной почты и голосовой связи.

Ростех, "Ростелеком" и правительство договорились развивать 5G в России

Как видно из данных мониторингового сервиса Down Detector проблемы возникли у пользователей из Москвы, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара,Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода. Были небольшие проблемы в подмосковных городах.

"Сегодня в течение небольшого промежутка времени некоторые клиенты Чехова, Серпухова, Зарайска, Ступино и Серебряных Прудов могли наблюдать ограничения в доступе к мобильному интернету и голосовой связи. В настоящий момент технические специалисты заканчивают восстановительные работы", - приводит слова представителей компании издание РБК.

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