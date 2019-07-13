В работе "Билайна" произошел сбой

Абоненты сотового оператора "Билайн" столкнулись сегодня с проблемами при работе мобильной почты и голосовой связи.

Как видно из данных мониторингового сервиса Down Detector проблемы возникли у пользователей из Москвы, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара,Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода. Были небольшие проблемы в подмосковных городах.

"Сегодня в течение небольшого промежутка времени некоторые клиенты Чехова, Серпухова, Зарайска, Ступино и Серебряных Прудов могли наблюдать ограничения в доступе к мобильному интернету и голосовой связи. В настоящий момент технические специалисты заканчивают восстановительные работы", - приводит слова представителей компании издание РБК.