В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться грибами

Роспотребнадзор напоминает, что ежегодно в России порядка тысячи человек получают отравления после употребления грибов. Около 30 случаев заканчиваются летальными исходами.

Для того, чтобы поход в лес за грибами не закончился на больничной койке, важно знать и соблюдать несколько правил. Прежде всего помнить, что грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки - хитина, который не только затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

В детском организме вообще еще нет необходимого количества ферментов для переваривания грибов. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.

Существуют основные меры предосторожности при сборе и приготовлении грибов.

Необходимо:

- Собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных пунктов, в экологически чистых районах.

- Собирать грибы в плетеные корзины - так они дольше будут свежими. Ни в коем случае нельзя собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки - это приводит к порче грибов.

- Собирать только хорошо знакомые виды грибов.

- Срезать каждый гриб с целой ножкой.

- Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам, выбросить все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы.

- Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно. Если грибы полежали хотя бы день дома, их нужно выбрасывать. Готовить их уже нельзя.

- Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.

- Только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются съедобными грибами. Эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.

Все остальные - это условно съедобные грибы, которые нужно специальным образом обработать - очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить.