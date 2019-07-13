В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Некоторые продукты питания с так называемого шведского стола могут использоваться повторно. Это продукты с длительным сроком хранения.

"В системе "все включено" определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола", - приводит слова главы Федерации отельеров Турции Османа Айыка агентство РИА Новости.

При этом Айык успокаивает: если продукты остались на тарелке гостя, то они выбрасываются. И даже если остались не съеденными блюда, изготовленные из скоропортящихся продуктов, их тоже выбрасывают.

Повторно могут использовать пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье и так далее. Если они остаются на шведском столе с утра, то их могут еще раз выставить на обед или ужин.