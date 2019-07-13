В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400

Четвертый военно-транспортный самолет ВКС России совершил посадку на авиабазе Мюртед под Анкарой. На борту транспортника находятся компоненты систем ПВО С-400. В течение дня ожидается прибытие других самолетов с элементами зенитного комплекса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на турецкое телевидение.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались в пятницу. Этому предшествовала дипломатическая война между Турцией и США. Американские власти пытались заставить Анкару отказаться от покупки российских зенитных систем, однако министр национальной обороны Турции Хулучи Акар объяснил своему коллеге из Пентагона, что покупка систем ПВО является на одной из возможностей, а необходимостью, поскольку Турция находится под угрозой ракетно-воздушного нападения.

Зенитный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для перехвата любых типов воздушных целей в радиусе 400 километров. С подключением дополнительных модулей зона действия комплекса расширяется до 600 км. Возможность использования в универсальных пусковых установках разных типов ракет позволяет выстроить эшелонированную противовоздушную оборону. Дивизион С-400 может одновременно обстреливать 80 целей.