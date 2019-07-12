Опубликовано видео доставки российских С-400 в Турцию

"12 июля в рамках исполнения контрактных обязательств была осуществлена поставка в Турцию первой партии зенитно-ракетных систем С-400", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что реализация поставки выполняется в соответствии договоренностями, достигнутыми между президентом России Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств ранее договорились о совершенствовании системы ПВО Турции, и Россия примет в этом непосредственное участие.

В Минобороны напомнили, что ЗРС С-400 является новейшей системой ПВО. Она предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.

В военном ведомстве уточнили, что доставка остальных элементов системы в Турцию будет осуществлена в строгом соответствии с условиями заключенного контракта и в согласованные сторонами сроки.

Напомним, о поставке Турции первых российских комплексов ПВО стало известно 12 июля. При этом решение Турции обострило отношения между Анкарой и Вашингтоном. Пентагон воспринял сделку с Россией, как прямую угрозу национальной безопасности США. Но Турция проигнорировала все угрозы. Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, зачем Турции понадобились российские комплексы С-400. "Если кто-то на нас нападет, то мы задействуем эти системы, вот поэтому мы и делаем такую инвестицию", - заявил президент Турции.