Западные спецслужбы готовят "фейковую" атаку против руководства России

Западные спецслужбы намерены в ближайшее время "вбросить" в СМИ фейковую информацию о российском руководстве.

Как сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник, запустить дезинформацию в информационном потоке планируют спецслужбы США и Великобритании. Готовятся "вбросы" об окружении президента РФ Владимира Путина, а также о руководстве Минобороны. Затем эти фейковые новости будут использованы для обоснования новых антироссийских санкций.

По словам источника, сейчас идет активная фаза антироссийской кампании, предпринимаются агрессивные действия в информационном пространстве. Этот информационный удар должен повторить сценарий 2015 года, когда западные СМИ почти синхронно опубликовали так называемое досье о панамских оффшорах.

Выгодная Западу информация искусственно формируется, а затем вбрасывается в СМИ через аффилированные с госдепом США некоммерческие организации. Среди них - "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) и "Международный консорциум журналистских расследований" (ICIJ), пояснил источник.

На новом этапе антироссийской кампании будут также задействованы издания, котроые финансируются властями США, такие как "Радио Свобода", "Настоящее время", а также OCCRP и другие.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, выступая на круглом столе в ходе форума "Армия-2019", также заявил, что в ближайшее время ожидается усиление информационного давления с запада, которое будет направлено против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней - от командования соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства.

Конашенков подчеркнул, что Минобороны располагает достоверной информацией, что отдельные государства через конкретные СМИ ведут скоординированную работу, которая направлена на дискредитацию российских политиков и общественных деятелей, предпринимателей, журналистов, блогеров. "Осуществляется непрерывный сбор и комплексный анализ информации - в первую очередь, персональной", - сказал он, добавив, что эти действия не останутся без адекватного ответа.