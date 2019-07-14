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14.07.2019 16:23
Рубрика: Культура

Александр Петров не будет сниматься в "Полицейском с Рублевки-2"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Недавно, когда появилась новость о том, что вышел тизер-трейлер продолжения полнометражного фильма "Полицейский с Рублевки", пытливые умы могли обратить внимание на то, что в нем участвует лишь Сергей Бурунов. Петров - не "светился".
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Фильм появится в новогоднем прокате в конце года, и информацию об участии в нем Александра Петрова продюсеры в ответ на вопрос обозревателя "РГ" публично не раскрыли. Но вот сегодня на "Стрелке" Школа кино и телевидения Федора Бондарчука "Индустрия" проводит свой день. Первый public-talk назывался "Молодые и дерзкие: о новом поколении кинематографистов и успешной карьере в кино". Участники - продюсер Александр Андрющенко и актер Александр Петров. На вопрос модератора Егора Москвитина о том, что у Петрова вскорости выходят сразу четыре римейка, актер выдал сенсацию. Он рассказал, что не будет сниматься во второй части фильма "Полицейский с Рублевки".

"Мы с продюсерами разошлись, и я принял решение, что нужно идти дальше. Новый "Полицейский с Рублевки" будет без меня! - сказал Александр Петров. И продолжил позднее: "Возвращаясь к "Полицейскому...", я понял, что мы уже пять лет снимаем и нужен "Стоп".

Фото: Продюсерская компания "Среда"
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Что касается второго сезона сериала "Метод", тут Петров сказал: "Мне дали историю побольше, и мне хотелось поработать с Константином Хабенским". Актер признался: "У меня такая история, что люблю что-то импровизировать и предлагать". "Второй сезон "Метода" будет очень крутым", - пообещал актер.

По поводу "Полицейского с Рублевки" Петров также сказал: "Мне не хочется идти по одним и тем же рельсам", - и сравнил это с работой в картине "Вторжение", где "ты делаешь большой шаг вперед". Про картину "Лед-2" Александр Петров сказал, что "фильм снимает один из моих самых любимых режиссеров Жора Крыжовников". При таком ответе все, конечно же, вспомнили работу Петрова с Крыжовникова в нашумевшем сериале "Звоните ди Каприо". Но будет ли снят второй сезон - пока неизвестно.

Кстати

Александр Петров рассказал на "Стрелке" об еще одной сенсационной новости. Он, как актер, первым в России подписал контракт с определенной студией на два года. Да не с одной, а с двумя: Art Pictures Федора Бондарчука и "Водород". Это означает, что он будет сниматься только в проектах этих компаний. На самом деле - такому контракту можно позавидовать. Многие актеры мечтали бы подписать договора с мейджорами и расслабиться хотя бы на этот срок - не нужно метаться и искать другие предложения.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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