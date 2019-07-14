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14.07.2019 09:59
Рубрика: В мире

Автомобиль въехал в группу пешеходов в центре Лондона

Текст: Андрей Васильев

Семь человек получили ранения в результате инцидента на юго-западе Лондона. Вечером около 23:15 в субботу в районе Баттерси на Ломбард-роуд автомобиль въехал в группу пешеходов, которые выходили из гостиницы, сообщает Daily Star.

Под Петербургом дважды сбили перебегавшего проселочную дорогу пешехода

Один человек сломал ногу и был доставлен в больницу, другие пешеходы получили легкие травмы.

В лондонской полиции не связывают происшедшее с террористическим актом. Тем не менее по горячим следам были задержаны несколько человек. Троим предъявлены обвинения в покушении на убийство. Четверых обвинили в хулиганских действиях. Очевидцы сообщают о драке, возникшей сразу после инцидента.

В мире Европа Великобритания
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