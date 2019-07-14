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Рубрика: Экономика

Пороги личных кабинетов

Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных банковских операциях
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(7910)
Банк России обновил порядок передачи сведений о подозрительных операциях банковских клиентов в Росфинмониторинг. Обмен информацией по целому ряду таких операций будет проходить через личный кабинет в интернете. При этом пороговая сумма, которая будет проверяться обязательно, пока, несмотря на инициативы ее понизить, меняться не будет, отмечают юристы.
Российским "дочкам" международных платежных систем хотят запретить остановку расчетов подсанкционных банков. Фото: Сергей Михеев/РГ Российским "дочкам" международных платежных систем хотят запретить остановку расчетов подсанкционных банков. Фото: Сергей Михеев/РГ
Российским "дочкам" международных платежных систем хотят запретить остановку расчетов подсанкционных банков. Фото: Сергей Михеев/РГ

Указание Банка России по обновленному порядку передачи информации в Росфинмониторинг вступает в силу с сегодняшнего дня. Банки передают такие сведения в соответствии с "антиотмывочным" законом.

Фото: Наталья Ковалева, газета "Донецкий рабочий"
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Документ несколько расширяет и уточняет порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг некоторых типов информации. Это данные об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных и приостановленных операциях, о принятых мерах по замораживанию средств, а также о результатах проверки клиентов банка на предмет соответствия "антиотмывочному" закону. Эти данные раскрываются в электронной форме через личный кабинет конкретного банка на сайте Росфинмониторинга.

ЦБ готов обеспечить банкам три месяца без санкций для перехода к новому формату передачи данных. Из информационного письма, опубликованного регулятором в пятницу, следует, что до 15 октября банки могут пользоваться и старой схемой.

Указание ЦБ не выходит за рамки "антиотмывочного" закона и не может вносить в него изменения или противоречить ему, подчеркивает юрист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС "Амулекс" Виктория Соколова. Речь и о размере суммы по операциям, подлежащему обязательному контролю. Он не меняется и составляет 600 тысяч рублей. Указание не обновляет и поводы для блокировки подозрительных операций - они остаются прежними, добавляет партнер консалтинговой группы ЮКТ, адвокат Олег Никуленко.

О чем говорят

Иностранные платежные системы не уйдут из России

Банк России и минфин не видят причин для ухода из России Visa и MasterCard из-за поправок в Закон "О национальной платежной системе", находящихся на рассмотрении Госдумы. Это следует из комментариев представителей ведомств.

Фото: iStock
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Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству, отметили в ЦБ. Представитель регулятора подчеркнул, что, как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться НСПК внутри России, а операции за ее пределами - международными платежными системами. "Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали", - заключили в ЦБ.

Поправки не вводят дополнительных ограничений и направлены на обеспечение именно бесперебойности платежей, в чем заинтересованы все участники рынка, и прежде всего потребители этих услуг, сообщил позднее журналистам замглавы минфина Алексей Моисеев. По его словам, для ухода из России иностранных платежных систем также нет никаких предпосылок.

Поправки, о которых идет речь, Госдума должна рассмотреть во втором чтении 23 июля. Они направлены на поддержание беспрерывности карточных платежей в России и предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам попавших под санкции банков.

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