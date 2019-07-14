Банк России обновил порядок передачи сведений о подозрительных операциях банковских клиентов в Росфинмониторинг. Обмен информацией по целому ряду таких операций будет проходить через личный кабинет в интернете. При этом пороговая сумма, которая будет проверяться обязательно, пока, несмотря на инициативы ее понизить, меняться не будет, отмечают юристы.

Указание Банка России по обновленному порядку передачи информации в Росфинмониторинг вступает в силу с сегодняшнего дня. Банки передают такие сведения в соответствии с "антиотмывочным" законом.

Документ несколько расширяет и уточняет порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг некоторых типов информации. Это данные об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных и приостановленных операциях, о принятых мерах по замораживанию средств, а также о результатах проверки клиентов банка на предмет соответствия "антиотмывочному" закону. Эти данные раскрываются в электронной форме через личный кабинет конкретного банка на сайте Росфинмониторинга.

ЦБ готов обеспечить банкам три месяца без санкций для перехода к новому формату передачи данных. Из информационного письма, опубликованного регулятором в пятницу, следует, что до 15 октября банки могут пользоваться и старой схемой.

Указание ЦБ не выходит за рамки "антиотмывочного" закона и не может вносить в него изменения или противоречить ему, подчеркивает юрист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС "Амулекс" Виктория Соколова. Речь и о размере суммы по операциям, подлежащему обязательному контролю. Он не меняется и составляет 600 тысяч рублей. Указание не обновляет и поводы для блокировки подозрительных операций - они остаются прежними, добавляет партнер консалтинговой группы ЮКТ, адвокат Олег Никуленко.

О чем говорят

Иностранные платежные системы не уйдут из России

Банк России и минфин не видят причин для ухода из России Visa и MasterCard из-за поправок в Закон "О национальной платежной системе", находящихся на рассмотрении Госдумы. Это следует из комментариев представителей ведомств.

Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству, отметили в ЦБ. Представитель регулятора подчеркнул, что, как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться НСПК внутри России, а операции за ее пределами - международными платежными системами. "Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали", - заключили в ЦБ.

Поправки не вводят дополнительных ограничений и направлены на обеспечение именно бесперебойности платежей, в чем заинтересованы все участники рынка, и прежде всего потребители этих услуг, сообщил позднее журналистам замглавы минфина Алексей Моисеев. По его словам, для ухода из России иностранных платежных систем также нет никаких предпосылок.

Поправки, о которых идет речь, Госдума должна рассмотреть во втором чтении 23 июля. Они направлены на поддержание беспрерывности карточных платежей в России и предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам попавших под санкции банков.