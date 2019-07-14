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14.07.2019 20:02
Рубрика: Экономика

Ставки биты

Банки понизили доходность по вкладам
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(7910)
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду июля сократилась до 7,14 процента. Об этом сообщил Банк России.

Ставка заметно уменьшилась. Еще в третью декаду июня она составляла 7,27 процента годовых, а с начала марта, когда ставка в этом году была максимальной, она сократилась на 0,535 процентного пункта.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов физических лиц входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Максимальная ставка по вкладам в них росла более трех кварталов подряд с августа прошлого года.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Сбербанк с 8 июля снизил процентные ставки по вкладам в рублях и долларах. Вслед за ним аналогичные шаги традиционно предпринимают и другие кредитные организации. Ставки по вкладам опустились из-за снижения ключевой ставки Банком России до 7,5 процента годовых с 17 июня, повышения норматива обязательных резервов с семи до восьми процентов с 1 июля для валюты, а также из-за общерыночного тренда на снижение ставок.

На пике максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам была в конце декабря 2014 года. Тогда она составила 15,635 процента годовых. Причиной тому послужил резкий подъем Центробанком ключевой ставки - до 17 процентов годовых с 11,5 процента. Тогда это было необходимо, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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