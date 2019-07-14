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14.07.2019 19:43
Рубрика: Экономика

Нефтепроводы в Россию

Белорусская часть "Дружбы" досрочно очищена от грязной нефти
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(7910)
Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" - "Гомельтранснефть Дружба" полностью и досрочно завершил его очистку потоков в трубе от некондиционной нефти.

Об этом компания сообщила в прошлую пятницу. Как говорится в релизе оператора, на белорусской территории операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке завершились 11 июля. 12 июля к часу дня очищен нефтепровод от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" в России, уточнили в компании.

Фото: iStock
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В конце июня концерн "Белнефтехим", фактически управляющий всей белорусской нефтегазовой инфраструктурой, сообщал, что полная очистка магистрального трубопровода "Дружба" на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года. Таким образом, очистка фактически уже выполнена на месяц раньше.

19 апреля "Белнефтехим" заявил, что по "Дружбе" из России поступает загрязненная российская нефть сорта Urals. 24 апреля прокачка грязной нефти в Белоруссию и Европу была приостановлена. Российская и белорусская стороны договорились об очистке трубопровода от 1,3 миллиона тонн некачественной нефти при помощи реверсной схемы.

Нефть в "Дружбе" была загрязнена хлоорганическими соединениями. В России по факту загрязнения нефти было заведено уголовное дело. По версии следствия, грязная нефть была загружена в трубопровод, чтобы скрыть хищения сырья.

Экономика Отрасли Нефть и газ Поставки нефти и газа в Беларусь
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