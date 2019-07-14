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Рубрика: В мире

Более 40 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества

Обесточенная Таймс-Сквер во время массового отключения электроэнергии в Нью-Йорке, 13 июля 2019 г. Фото: AP Photo/Michael Owens Обесточенная Таймс-Сквер во время массового отключения электроэнергии в Нью-Йорке, 13 июля 2019 г. Фото: AP Photo/Michael Owens
Обесточенная Таймс-Сквер во время массового отключения электроэнергии в Нью-Йорке, 13 июля 2019 г. Фото: AP Photo/Michael Owens

В субботу в результате массового сбоя в подаче электроэнергии не менее 43 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества. Отключения затронули в основном центральную и верхнюю западную части Манхэттена.

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Такая информация опубликована на сайте энергетической компании Con Edison, обслуживающей Нью-Йорк. Однако причины сбоя не сообщаются. Телеканал NBC предположил, что массовые отключения мог спровоцировать пожар на трансформаторной подстанции на одной из улиц, пишет ТАСС.

Из-за проблем в подаче электроэнергии, поезда на некоторых линиях нью-йоркской подземки ходят с перебоями, вышли из строя светофоры на многих перекрестках, здания функционируют благодаря резервным генераторам.

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