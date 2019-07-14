Перебои в подаче электроэнергии на несколько часов погрузили в темноту наиболее оживленные районы Нью-Йорка. Даже на культовой для американцев и туристов Таймс-сквер погасли бесчисленные билборды, из-за неонового света которых на площади всегда светло как днем и, по выражению писателей Ильфа и Петрова, "лампочку некуда воткнуть".

Авария произошла около 7 часов вечера по местному времени, а возобновилась подача электричества только через несколько часов, уже затемно. По данным местной энергетической компании Consolidated Edison, без света остались 72 тысячи человек, в основном в западной части Манхэттена.

Театры закрылись, но артисты устраивали импровизированные концерты прямо на улице

Свет погас в разгар вечерних представлений на Бродвее. Театры закрылись, но, к радости посетителей и прохожих, артисты устраивали импровизированные концерты прямо на улице, в том числе распевая шутливые песенки на тему блэкаута. Именно так поступили исполнители хора, выступавшие в зале Карнеги-холл. А на арене Мэдисон-сквер-гарден сорвался концерт певицы Дженнифер Лопес. Зрителей эвакуировали по соображениям безопасности, а исполнительница заявила, что "расстроена", пообещав организовать выступление для тех, кто купил билеты.

На перекрестках города отключились светофоры. На части улиц движение было закрыто на несколько часов. А на одном из перекрестков прохожий проявил инициативу и взял на себя функции регулировщика и, судя по одобрительным сигналам водителей и возгласам прохожих, более часа достаточно успешно справлялся с этим, не позволяя пересекающимся потокам парализовать движение. Погрузились в темноту несколько станций местной подземки. Находившиеся в метро горожане охотно делились фотографиями и обсуждали произошедшее в соцсетях.

Полицейские и спасатели оказывали помощь нуждавшимся, прежде всего тем, кто застрял в обесточенных лифтах. По данным местных властей, от последствий аварии никто не пострадал. Мэр города Билл де Блазио, который участвует в предвыборной президентской борьбе и в момент ЧП находился на мероприятии в другом штате, поблагодарил правоохранителей и спасателей за слаженную работу, а горожан - за взаимовыручку. По его мнению, причиной аварии мог стать пожар на трансформаторной подстанции. Но в компании Consolidated Edison ведут расследование, полагая, что возгорание или перегрузка сети навряд ли привели к отключению. Департамент полиции Нью-Йорка исключил возможность умышленной диверсии, назвав причины аварии "техническими".

Телеканал NBC News в своем репортаже пошутил, что авария произошла в годовщину массового отключения электричества в городе в 1977 году, которое сопровождалось грабежами и мародерством. Крупные блэкауты оставляли Нью-Йорк без света в 2003 году, когда произошла масштабная авария энергосети на восточном побережье США, а также в 2012 году из-за удара разрушительного урагана "Сэнди".